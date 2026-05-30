かつての「ガラスのエース」が、交流戦初勝利をチームにもたらした。【もっと読む】阪神藤川監督に対戦相手やファンから苦情の嵐阪神の左腕・郄橋遥人（30）が29日のロッテ戦で先発。8回2安打無失点で、キャリアハイとなる6勝目を手にした。今年がプロ9年目だが故障に泣かされ続け、最多登板は2019年の19試合。22年に左ヒジのトミー・ジョン手術を行うと、翌23年は左肩も痛めて手術。3年ぶりの一軍登板を果たした24年