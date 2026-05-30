大雨災害に備えるシリーズ企画「ソナエル」です。住民らが大雨災害の危険度の高まりを理解し、避難を始めるタイミングを自ら判断できることを目指す、新たな防災気象情報が5月28日から始まりました。 シリーズで、新たな情報のポイントや生かし方などをお伝えしていますが、今回は、線状降水帯に関する情報についてお伝えします。 2017年7月5日の午後、福岡県南部から大分県西部にかけて帯状の雨雲がかか