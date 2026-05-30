町田の岡村大八「最多得点、最多失点というのはミシャらしいなと思います」J1百年構想リーグEASTを3位で終えたFC町田ゼルビアで、DF岡村大八は3バックの中央として存在感を発揮した。プレーオフでは、WEST3位の名古屋グランパスとの対戦が決定。その名古屋を今季から率いるのは、父のように慕うミハイロ・ペトロヴィッチ監督だ。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大／全4回の1回目）◇◇◇「まさかなる