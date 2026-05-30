お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜後9：00〜）が31日放送される。放送300回となる記念回には「土のかまくらで快適なリノベ平屋」が登場する。【スゴイ家】「素敵！」“土のかまくら”の内部田中と遼河が訪れたのは神奈川県鎌倉市。“土のかまくら”と呼ぶ建物が目を引く家で、敷地面積は554.8平方メートル、40坪だ。建築デザインの