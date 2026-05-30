司法省のボンディ前長官（左）＝29日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米下院監視・政府改革委員会は29日、少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した富豪エプスタイン氏の疑惑を巡り、資料開示に関する司法省の対応を確認するため、非公開でボンディ前長官から聴取した。AP通信によると、ボンディ氏は議員側からトランプ米大統領が開示作業に関与したかどうかを問われたが、回答しなかった。エプスタイン氏の関連資料は昨