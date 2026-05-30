3カ国の「恋愛ドラマあるある」が押し寄せるグローバルラブコメテレビ朝日では、ドラドラ大作戦枠の新ドラマ『三カ国な王道LOVE』（毎週土曜深0：30）をきょう30日深夜から放送開始する。日本、韓国、インドという3カ国の“王道恋愛”が同時にやってきてそれぞれの世界線が交差する、超カオス・グローバルラブコメが開幕する。【場面カット】カオスすぎるのに王道なラブコメが展開恋なんてもうしないと決めていた主人公・三