長崎市に新たに完成した、プラスチックリサイクル工場。 これまで焼却処分していたプラスチックのごみが “再資源化” できるようになり、4月から市内の一部の地域を対象に、ごみの回収が始まっています。 最新の設備を取材しました。 【NIB news every. 2026年4月8日放送より】 （青木雄大アナウンサー） 「最新設備を備えているという新工場。どんな設備なのか。 そしてこれまで焼却していた、どん