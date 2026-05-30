二刀流をこなす大谷のコンディション維持は、想像以上に難しいだろう(C)Getty Imagesベテランが二刀流スターの健康を気遣っている。現地時間5月27日、ドジャースの大谷翔平は、本拠地でのロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」として先発出場し、6回無安打1失点、7奪三振、5四死球で今季5勝目（2敗）をマーク。打者としても初回に9号先頭打者弾を放ち、4-1のチーム勝利に貢献した。【動画】菅野智之から豪快一閃！大谷翔平、