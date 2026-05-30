筋トレが健康にいいことは、多くの人が知っている。しかし、それが人生後半の健康やメンタル、生活の質まで左右するほど重要だとはあまり実感されていない。医師で老年医学・栄養科学の専門家であるガブリエル・ライオン氏が書き、世界20か国以上で続々刊行されている『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』からヒントを紹介しよう。（ダイヤモンド社書籍編集局・三浦岳）筋肉は長寿、身体能力、