じっくり計画を立てたのに、死角から雑事が舞い込み、気づけばスケジュールは崩壊。休みを潰して対応に追われる……なぜいつもこうなるのか？ そんな悩みに答えるのが書籍『世界の一流が休むためにやっていること』（朝日新聞出版）だ。著者は外資系IT企業で日本オフィスを経て、現在は米国本社でプロダクト・マネージャーとして働く福原たまねぎさん。同書から、一流たちの計画の立て方について、抜粋して紹介する。（ダイヤモン