「うちの子、このままで社会に出て大丈夫だろうか…」ふと、そんな不安を感じたことはないだろうか。たとえば、朝の挨拶。小さな声で済ませていたり、そもそもあまり声を出さなかったりする様子を見ると、少し気になる。そんな親も多いはずだ。実は、こうした何気ない習慣こそが、社会に出たときの評価を大きく分ける。書籍『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』（ダイヤモンド社）では、「いつも