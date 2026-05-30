【ニューヨーク共同】29日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比02銭円安ドル高の1ドル＝159円23〜33銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1655〜65ドル、185円71〜81銭。米イラン合意を巡るトランプ米大統領の判断を見極めようと様子見気分が強く、小動きだった。
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