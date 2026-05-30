１９８８年ソウル五輪のシンクロナイズドスイミング（現アーティスティックスイミング）でソロ・デュエット銅メダルの小谷実可子さんが、東京ドームでの“かぶりつき“野球観戦ショットを公開した。小谷さんは３０日までに自身のインスタグラムを更新。「１塁側からかぶりつきのプロ野球観戦飛んでいくボールの勢いや、ファウルボールの争奪戦！に興奮そして時々ファンの少年たちに投げてくれるサポート選手のボールのプレ