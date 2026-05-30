女優の土屋太鳳（31）が30日までに自身のインスタグラムを更新。娘との2ショットを投稿した。土屋は「こんばんは！満月が近づいてきましたね…」と書き出し「今回の満月は凄いみたいです」と期待感を募らせた。「凄い」理由については「普通1ヶ月に満月は1回なのに今回は5月2回目の満月でこういう珍しい満月を『ブルームーン』と呼ぶそう」と説明した。また「しかもブルームーンとなる31日はTOKYOLIGHTS2026の最終日…！