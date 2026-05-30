財務省は２９日、４月２８日〜５月２７日の政府・日本銀行による為替介入の総額が計１１兆７３４９億円だったと発表した。円安を是正する介入としては、２０２４年４月２６日〜５月２９日の９兆７８８５億円を上回り、月間ベースで過去最大となった。今回の介入では一時、最大５円ほど円高に振れたが、この１か月でその効果はほぼ消えかけている。（折田唯、川崎大輝）市場予測上回る関係者への取材では、政府・日銀が４月３０