タレントの渡辺満里奈（55）が27日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。弁当作りの気が楽になった娘のひと言を振り返った。トークテーマは「年を重ねて今が一番楽しい女」。出演者たちが年相応の楽しみ方を披露した。「若い頃と変わったなと思うこと」について聞かれた渡辺は「周りからどう見えるかっていう評価を気にしなくなったら凄く気は楽になって」と振り返った。また、周囲から