◇プロ野球セ・パ交流戦 西武13-4DeNA(29日、ベルーナドーム)西武はDeNAに勝利し引き分けを挟み5連勝、西口文也監督が打撃陣についてコメントしました。この日の西武はカナリオ選手、ネビン選手、古賀悠斗選手がホームランを放つなど16安打13得点。西口監督は「今日に関して言えば古賀が先制点の最初(ヒットで)出て、次(3回)ももう一点欲しいところで2アウトから打ってくれて、そこからまた打線がつながったというのもありますし、