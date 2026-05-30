30日午前6時38分ごろ、千葉県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は千葉県北東部で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、千葉県の長南町です。【各地の震度詳細】■震度3□千葉県長南町■震度2□千葉県茂原市東金市大網白里市一宮町睦沢町白子