プロ野球 セ・パ交流戦は29日、各地で6試合が行われました。首位タイに並んでいた阪神とヤクルトは、ともに交流戦初勝利。阪神は2回につかんだ満塁の好機からゴロの間に先制すると、この1点を守りきり勝利しました。先発・郄橋遥人投手は8回を2安打に抑える好投で負け無しの6連勝。ヤクルトもゴロの間に先制すると、終盤にも打線が奮起し15安打7得点と快勝をあげました。セ・リーグでは最下位に沈んでいる中日は、両リーグ通