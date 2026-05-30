北中米ワールドカップの開幕が近づき、各国が招集メンバーを発表していくなかで、改めて人々の興味を引いているのが、それぞれのチームのユニホームだ。英紙『The Guardian』は５月27日、出場48チームのユニホームからトップ10をピックアップ。森保一監督率いる日本代表のアウェーユニホームをそのひとつに選出した。 同紙は「大会で日本がどういう結果であろうと、彼らのセカンドユニホームはファッショ