元Ｋ―１王者・武尊が引退セレモニーの様子を公開した。３０日までにインスタグラムで「セレモニーに参加してくれたレオナ、大雅、正明、まっつん、雅和さん、葵、武藤さん本当にありがとうございました」とつづり、元プロレスラーの武藤敬司や妻でタレントの川口葵から花束をもらう様子などをアップ。「みんなに思い出がありすぎて顔を見る度に嬉（うれ）しくて泣きそうになった。みんな忙しい中本当にありがとうございまし