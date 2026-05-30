いちき串木野市で遠洋マグロ漁業などを手がける株式会社「潮」が5月7日、再度の資金ショートを起こし、銀行取引停止処分となったことがわかりました。 負債総額は18億6900万円で、2026年の鹿児島県内倒産としては、これまでで最大とみられています。 マグロ漁業へ経営資源を集中 売上高10億円超を計上した時期も 東京商工リサーチ鹿児島支店によりますと「潮」は、1998年12月に設立され、遠洋マグロ漁業を中核とす