29日、名古屋市南区で85歳の男が運転するマイクロバスが歩行者をはね、男女2人が死亡しました。 【写真を見る】85歳の運転手を逮捕スイミングスクールの送迎バスにはねられ男女2人死亡名古屋・南区 警察などによりますと、29日午後5時半ごろ、名古屋市南区の交差点で、横断歩道を渡っていた男女2人がマイクロバスにはねられました。 はねられたのは、名古屋市南区の会社員・大石有記さん（36）と、千種区に住む職業不