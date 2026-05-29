オーダースーツブランド「麻布テーラー」が、2026年秋冬コレクションで「麻布クラシックライトコート」を発表した。2026年春夏シーズンで発表した「麻布エアジャケット」の反響を受け、そのコンセプトを引き継ぐ形で開発した超軽量コートだ。8月中旬に受注を開始する予定で、価格は8万8000円から。チェスターフィールドコート（シングル・ダブル）とアルスターコート（シングル・ダブル）、バルカラーコートの5型を用意する。【