エアークローゼットが、男性向け⽉額制ファッションレンタルサービス「エアクロメンズ（airCloset Menʼs）」を開始した。2014年の創業当初から構想にあったというメンズ事業。なぜ、実現までに12年の歳月を要したのか。ウィメンズ市場で培ったノウハウとテクノロジーを武器に、新たな市場に挑むエアークローゼットの現在地と未来像について、天沼聰（あまぬま さとし） 代表に話を聞いた。【画像をもっと見る】黒字化