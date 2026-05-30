きょう5月30日（土）よる7時〜8時54分 日本テレビ系で放送の「嗚呼‼みんなの動物園」2時間スペシャル。捨てられた犬や多頭飼育崩壊の現場からレスキューされた犬など、行き場をなくして保護された犬を実に9年も前からボランティアでトリミングしてきた相葉雅紀。今回は、そんな相葉の保護犬トリミングに、M!LKの佐野勇斗と山中柔太朗が登場する。3人が向かった先は、長崎県にある動物愛護団体「長崎ライフオブアニマル」の第