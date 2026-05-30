きょう5月30日（土）よる9時 第8話を放送 日本テレビ系土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」本作は、小中学生の不登校が35万人を超え、12年連続で増加している今、学校に行けない子どもたちの居場所・フリースクール『ユカナイ』を舞台に描く物語。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく新たな形のヒューマンドラマ。放送を前に、第8話の見どころと場面写真