5月最後の週末も、季節外れの暑さになりそうです。暑さのあとは今年初めて列島に台風が近づくおそれがあります。きょうは、きのう以上に多い200か所くらいで30℃以上の真夏日になりそうです。最高気温は、最も上がる大分の日田や福岡の久留米、前橋で33℃の予想です。今年一番の暑さになる所が多く、仙台など今年初めて真夏日になる所もありそうです。東京は30℃、2日連続で真夏日になるでしょう。【きょうの各地の予想最高気温】