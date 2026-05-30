乃木坂46・中西アルノが、鈴木福とあののW主演ドラマ『惡の華』（テレ東系／毎週木曜深夜24時）で常磐文役を演じる。常磐は、本作の高校編で春日高男（鈴木）と出会うキーパーソン。「私と似ているからこそ難しかった」と撮影を振り返る中西に、共演者たちから得た学びや、今後の俳優業への意欲を聞いた。【写真】乃木坂46・中西アルノ、美しさ全開のインタビュー撮り下ろし全身ショットも（10枚）■『惡の華』と重なる過去―