女優・武田久美子が27日、自身のInstagramを更新し、ドレッシーな姿で愛娘と海辺に佇む姿を公開し、ファンから反響が寄せられている。【写真】武田久美子57歳、美しい愛娘と2ショットほか圧倒的に魅力的な“水着姿”も（100枚）80年代から90年代にかけてその美ぼうでグラビア誌を席巻した武田。現在はアメリカ・カルフォルニア州サンディエゴ在住で、娘ソフィアさんとの仲睦まじい様子や、アメリカでの日常をSNSに投稿し注目を