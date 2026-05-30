岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演する金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の第7話が29日に放送され、田鎖兄弟の幼なじみ・晴子（井川遥）が不穏な言葉をつぶやくと、ネット上には「ここにきて晴ちゃんも怪しい」「なんか全員怪しいし怖くなってきた」などの声が集まった。【写真】晴子（井川遥）に接触する小池（岸谷五朗）『田鎖ブラザーズ』第7話より真（岡田）が市役所の相談員・小夜子（渡辺真起子）に、父・朔