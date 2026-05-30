陸上・関東インカレで輝いた選手たち女子1部・5000メートル／立大・湯田和未（1年）21日から4日間、カンセキスタジアムとちぎで行われた陸上の第105回関東学生競技対校選手権（関東インカレ）。熱戦を取材した「THE ANSWER」はさまざまなストーリーを持つ学生を取り上げる。今回は女子1部・5000メートルに出場した立大の湯田和未（1年）。中高と全国大会でも活躍してきたが、大学は指導者のいない立大に進学。「強豪校に行けば