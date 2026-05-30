これは筆者自身の体験です。調剤薬局で働いていたとき、ある患者さんから「説明はいらないので早く薬だけください」と言われた出来事。慌ただしい中で安全に薬を受け取ることの大切さを実感した体験談です。 調剤薬局でのちょっとしたモヤモヤ 私は調剤薬局で働いているのですが、たまに「説明はいらないので、早く薬だけください」と言われることがあります。病院で長く待ち、会計を済ませ、やっと薬局まで来た患者さんから