◆ファーム・リーグ巨人４―１阪神（２９日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の山城京平投手（２２）が２９日、５回２安打１失点の好投を見せた。ファーム・リーグ、阪神戦（Ｇタウン）に先発。２回２死からソロを被弾したが４、５回は無安打に抑えた。先発は４月２２日の同・西武戦（Ｇタウン）以来、約１か月ぶりとなったが、四死球０。課題としていた制球面でも改善の兆しを見せた。「テンポ良く投げるのがテーマだった