給料はなかなか上がらない。一方で物価は上昇し、株価や不動産価格は膨らみ続けている――。私たちの生活が苦しくなる一方で、なぜ市場にはこれほど大量のカネが流れ込んでいるのか？【写真】この記事の写真を見る（2枚）金融アナリストの高橋克英氏の新刊『超富裕層に「おもてなし」はいらない 世界の一流が日本に惹かれる本当の理由』（講談社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）写真はイメージ&#