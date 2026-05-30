〈「中学生のころ、自分の部屋にオーブンレンジがあってケーキを焼いてました」人気店“賛否両論”笠原将弘（53）が料理人を志したワケ《週刊文春の連載書籍化》〉から続く雑誌の連載、テレビのレギュラー出演、商品開発や食のイベント――寝る間も惜しむように働く、東京・恵比寿の予約が取れない日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さん（53）が出版した書籍は、通算100冊以上。愛と料理で人生のお悩みを解決する“問答レシ