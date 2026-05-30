人口減少が現実となり、長く安定していた人件費や資源価格が一気に上がり始めた現在。「売上は伸びているのに、利益が残らない」と頭を抱えるビジネスパーソンは多いはずだ。そんなときに頼りにしたいのが、ピーター・ドラッカーが説いた「儲からない時代にマネジャーが問い直すべきこと」である。この記事では『チェンジ・リーダーの条件――みずから変化をつくりだせ！』を手がかりに、人口減少と高コスト時代に必要な発想を解説