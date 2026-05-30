サノーがファームで豪快な一発を放ちファンを沸かせた(C)産経新聞社左脚負傷からの復帰を目指す中日のサノーが、ファームで衝撃のホームランを放った。5月29日に行われた楽天とのファーム交流戦（ナゴヤ球場）に「4番・指名打者」でスタメン出場したサノー。2回先頭で迎えた第1打席で、楽天の先発・大内誠弥が2ボールから投じた3球目、144キロのストレートをフルスイング。【動画】「脳が混乱している」「レフトライナーにしか