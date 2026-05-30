「ラリージャパン」が晩秋開催から初夏へとシフトした(C)Getty Images世界ラリー選手権の日本ラウンド「ラリージャパン」がこれまでの晩秋開催から初夏へとシフトし、5月28日夕には名古屋市内では初となるオープニングセレモニーが実施された。ラリージャパンは愛知、岐阜を舞台に2022年から5年連続開催となったが、中止になった20年、21年を含めてモータースポーツ雑誌の編集や東京オートサロンの運営を手がけてきたサンズ社の