高橋はキャリアハイの6勝をマークした（C）産経新聞社阪神は5月29日のロッテ戦（ZOZOマリン）に1−0の完封勝利。今季試合前までで4完封と無双投球を続ける先発左腕の高橋遥人の快投も実り、連敗を3で止め、交流戦初勝利をあげた。【動画】どうやって打つの？打者も思わず振ってしまう高橋の“魔球”シーン高橋は初回先頭の小川龍成に死球を与えるなど不安定な立ち上がり。しかし後続を併殺打に打ち取ると2回からは波に乗る。打