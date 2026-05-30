旅先で思わぬアクシデント。滑って転んで、立てなくなってしまった。【驚きの展開】「ホンマにあかんヤツやコレ」。泣きそうになっていた私は、見知らぬ人の車に乗せられた実はその後の予定をキャンセルするほどの大けがだったが、なぜか「いい思い出」に。神奈川県在住の50代女性・Oさんの体験談。＜Oさんからのおたより＞私たち夫婦は毎年、国内のどこかへ旅行するのを趣味にしています。二十数年前、その年は栃木県へ二泊三日で