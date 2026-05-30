北朝鮮はウクライナ戦争で6000人超の戦死者を出した。派兵した兵士の4割超を失った計算になる。「金正恩の大失敗」と指摘する声もあるが、防衛大学校共同研究員の伊藤隆太さんは「問題は犠牲者の数ではない。生き残った兵士がドローン、電子戦、現代戦の知見を朝鮮半島へ持ち帰るとき、128万人の軍隊が変わる。日本が警戒すべきなのは、まさにその変化だ」という――。■ウクライナ派兵で「英雄」が量産された北朝鮮は2024年秋以降