俳優・大沢たかお（５８）の最新ショットに、ファンがメロメロになっている。大沢は３０日までに自身のインスタグラムを更新し、ワイルドパンツにゆったりしたシャツを着たリラックスしたコーディネートで、やわらかな笑顔でコーヒーを注ぐ姿や、ソファでくつろぐ姿をアップした。この投稿には、「なんだってします！給料なんて要らないです！大沢さんにコーヒーを淹（い）れてもらってほほ笑まれたい！」「私にも笑顔で珈琲