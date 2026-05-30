日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）が３０日に生放送され、前週放送回に不在だったＭＣの中山秀征が出演した。中山は「早めの夏休み」で２３、２４日を放送をお休み。番組に“復帰”した中山は約２週間休んで渡英していたことを明かし、「久しぶりにテレビに出てしゃべると緊張しますね」とひとこと。同局の田辺大智アナウンサーに「心なしかそわそわしていますね」と声をかけら