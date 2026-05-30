スペイン人が日本のマンガを好む理由は「コスパがいいから」だという。いったいどういうことなのか？スペインはフランスに次いでヨーロッパのなかでもとくに日本マンガが支持されている国と見られている。スペイン語圏最大のコミック出版物や作家のデータベースを管理・運営するテベオスフェラ文化協会（ACyT）がコミック産業の年次報告書の最新2025年版を発表した（"Informe Tebeosfera 2025"）。そこからは「日本のマンガは海外