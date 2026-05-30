ドライバーが飛ばなくなった、と感じたら自分がガンバるのではなく、クラブに仕事をさせることが重要。シャフトのしなりを活用すれば、まだまだ飛ばせます！ 体の中心の力が先端に伝わるように振る シャフトをしならせようとして、腕をねじったり手首を無理に返したりする人がいるが、それはNG。手や腕の動きは必要最小限にしたほうがいい、と鈴木亨はいう。 「ドライバーを体の正面にセットし、グリップエ