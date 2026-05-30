プロ野球 セ・パ交流戦は29日、6試合が行われました。パ・リーグ首位の西武はDeNAと対戦。西武は同点で迎えた3回、桑原将志選のタイムリーで勝ち越すなどこの回4得点。7回にはネビン選手と古賀悠斗選手がホームランを放つなど16安打13得点で圧倒しました。先発の郄橋光成投手は7回途中4失点。チームは両リーグ最速で30勝を飾りました。広島と対戦したソフトバンクは2回、柳田悠岐選手がツーベースでチャンスを作り山本祐大選