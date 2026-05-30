看護師はさまざまな患者と向き合う多忙な日々を送っていますが、人に寄り添う姿勢は忘れてはなりません。漫画家・こしのりょうさんがモーニング（講談社）で連載した作品『Ns’あおい』の抜粋エピソード『Call.6 あってないような……』では、2004年の日本におけるとある病院での看護師の1日が描かれています（医療に関する情報・描写は当時のものです）。【漫画】『看護師さんの「ふつう」の1日』（全編を読む）主人公の看護師・