名古屋市南区で29日、スイミングスクールのマイクロバスにはねられ男女2人が死亡した事故で、85歳の運転手の男がひき逃げなどの疑いで逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは、中川区中野新町に住む酒井照也容疑者(85)です。29日午後5時半すぎ、南区の桜本町交差点で横断歩道を渡っていた男女2人を、マイクロバスではねて死亡に至るケガをさせたにもかかわらず、逃げた疑いが持たれています。バスにはね