ハイブリッドでも“MT感覚”の走りへ2026年4月23日にホンダは「シビック e：HEV RS」の先行予約受付を開始しました。今年1月の「東京オートサロン2026」ではプロトタイプが実車展示され、大きな注目を集めた1台です。同車は「シビック e：HEV」に新たに追加されるグレードで、既存モデルよりもさらにスポーティなチューニングが施されています。【画像ギャラリー】超カッコイイ！ これが“まもなく発売”のホンダ「新・ハッチ